Собчак приехала в Киев

Российская телеведущая Ксения Собчак неожиданно приехала в столицу Украины.
"Ну привет, Киев!)))", – написала Собчак в Instagram Stories. Сообщение сопровождалось видеозаписью с Европейской площади в Киеве.
Ранее стало известно, что телеведущая попала в базу данных украинского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины". Это произошло после ее поездки в Крым в 2014 году.
9 ноября 2018 года в базу данных сайта Миротворец попал бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Причиной внесения экс-канцлера в базу, предположительно, стало его интервью немецкому изданию Aachener Nachrichten, в котором он признал правомерность воссоединения Крыма с Россией.
После этого МИД ФРГ потребовал у Украины удалить сайт.
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