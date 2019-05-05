Актер Мерзликин заявил о незаконном пересечении границы Украины в поле

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Российский актер Андрей Мерзликин заявил, что пересек в поле государственную границу Украины. Об этом он написал в Instagram, разместив соответствующее видео.

"Мы в Молдавии. Рядом граница с Украиной. Въезд для меня запрещен, но я решил воспользоваться моментом!", – приводит слова 46-летнего актера "Комсомольская правда".



Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности".

В числе артистов, попавших в список, помимо Мерзликина оказались Олег Газманов, Валерия, Никита Михалков, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.

Ранее сообщалось, что российские артисты надеются дать концерты на Украине после победы Владимира Зеленского на выборах президента.