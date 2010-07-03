Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

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Российского артиста Григория Лепса включили в список лиц, которым запрещен въезд в Литву. Об этом объявила Ева Дирмайте, представитель по печати министра внутренних дел страны Эймутиса Мисюнаса.

"По ходатайству министерства иностранных дел глава МВД подписал распоряжение о запрете для данного лица на въезд в Литву", − приводит ее слова ТАСС.

Отмечается, что обращение с просьбой запретить Лепсу въезд в Литву 19 апреля направил главе литовского МВД министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс. Инициаторы запрета мотивировали его тем, что исполнитель поддерживает "проводимую Россией агрессивную внешнюю политику".

В марте Григорий Лепс ездил в Литву на гастроли. Он с успехом выступил как в Вильнюсе, так и в других городах страны.

Ранее российскому актеру Федору Добронравову сняли запрет на въезд на Украину. Суд в Киеве признал противоправным действия СБУ, В ноябре 2017 года артисту запретили въезд на Украину в течение трех лет. В украинских спецслужбах заявили, что Добронравов неоднократно посещал республику Крым и "поддерживал публично аннексию Крыма".