Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Российского артиста Григория Лепса включили в список лиц, которым запрещен въезд в Литву. Об этом объявила Ева Дирмайте, представитель по печати министра внутренних дел страны Эймутиса Мисюнаса.
"По ходатайству министерства иностранных дел глава МВД подписал распоряжение о запрете для данного лица на въезд в Литву", − приводит ее слова ТАСС.
Отмечается, что обращение с просьбой запретить Лепсу въезд в Литву 19 апреля направил главе литовского МВД министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс. Инициаторы запрета мотивировали его тем, что исполнитель поддерживает "проводимую Россией агрессивную внешнюю политику".
В марте Григорий Лепс ездил в Литву на гастроли. Он с успехом выступил как в Вильнюсе, так и в других городах страны.
Ранее российскому актеру Федору Добронравову сняли запрет на въезд на Украину. Суд в Киеве признал противоправным действия СБУ, В ноябре 2017 года артисту запретили въезд на Украину в течение трех лет. В украинских спецслужбах заявили, что Добронравов неоднократно посещал республику Крым и "поддерживал публично аннексию Крыма".
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