Актеру Добронравову сняли запрет на въезд на Украину

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Суд в Киеве признал незаконным запрет СБУ на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову. Иск студии "1+1" и ООО "Киноквартал" рассматривался в Окружном административном суде украинской столицы.

Как сообщает "Интерфакс", в частности, признаны противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда.

Федору Добронравову запретили въезд на Украину в течение трех лет в ноябре 2017 года. В спецслужбах заявили, что Добронравов неоднократно посещал Автономную Республику Крым и "поддерживал публично аннексию Крыма".

На Украине действует запрет на въезд в страну для ряда российских артистов, которые внесены в "Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности". Черный список, который состоит из около 200 российских артистов и периодически пополняется. Кроме того, СБУ опубликовала инструкцию о порядке организации гастролей российских артистов в стране. Так, согласно документу, они смогут выступать на Украине только с разрешения спецслужб.

В ноябре 2018 года российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет запретили въезд на Украину. На пропускных пунктах усилили контроль.

Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя поддержали вхождение в состав России. Руководство России не раз заявляло, что жители Крыма в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. Украина же считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.