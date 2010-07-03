Актеру Добронравову сняли запрет на въезд на Украину

Суд в Киеве признал незаконным запрет СБУ на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову. Иск студии "1+1" и ООО "Киноквартал" рассматривался в Окружном административном суде украинской столицы.
Как сообщает "Интерфакс", в частности, признаны противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда.
Федору Добронравову запретили въезд на Украину в течение трех лет в ноябре 2017 года. В спецслужбах заявили, что Добронравов неоднократно посещал Автономную Республику Крым и "поддерживал публично аннексию Крыма".
На Украине действует запрет на въезд в страну для ряда российских артистов, которые внесены в "Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности". Черный список, который состоит из около 200 российских артистов и периодически пополняется. Кроме того, СБУ опубликовала инструкцию о порядке организации гастролей российских артистов в стране. Так, согласно документу, они смогут выступать на Украине только с разрешения спецслужб.
В ноябре 2018 года российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет запретили въезд на Украину. На пропускных пунктах усилили контроль.
Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя поддержали вхождение в состав России. Руководство России не раз заявляло, что жители Крыма в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. Украина же считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.