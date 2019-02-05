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14:39

Телеведущую Настю Ивлееву не пропустили на Украину

политика общество

14:39

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Фото: www.instagram.com/_agentgirl_

Украинские пограничники не пропустили в страну российскую телеведущую Анастасию Ивлееву из-за посещения Крыма. Ей запретили въезд в страну на три года, сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Видеоблогер прилетела в Киев из Минска. В ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы узнали, что она находилась в Крыму в 2017 году. По словам ведущей, на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории РФ авиационным транспортом.

В ноябре 2018 года российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет запретили въезд на Украину. На пропускных пунктах усилили контроль.

Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году, на котором 96,77 избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя поддержали вхождение в состав России. Руководство России не раз заявляло, что жители Крыма в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. Украина же считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

политика общество

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