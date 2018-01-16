Михалков гордится включением в черный список минультуры Украины

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Актер и режиссер Никита Михалков считает, что никто из черного списка министерства культуры Украины не представляет угрозы для народа. Он подчеркнул, что гордится включением в него.
"А то, что считают нас угрозой, я могу только этим гордиться", – передает ТАСС слова Михалкова. Он также уверен, что "с прозрением от этого морока все встанет на свои места".
Ранее стало известно, что Михалков попал список лиц, "угрожающих нацбезопасности" Украины. Среди них также певец Дмитрий Фомин, телеведущий Дмитрий Шепелев и музыкант Баста. Всего в списке числится свыше 140 российских артистов.
В ноябре 2017 года президент Петр Порошенко законом ограничил гастроли российских артистов. По документу, организаторы гастролей должны за 30 дней до мероприятия запросить разрешение у СБУ. За нарушения предусмотрен штраф от 50 до 100 минимальных зарплат (это 6,2–14,4 тысячи долларов). СБУ должна в течение 10 дней рассмотреть запрос и дать ответ о том, может ли артист из России выступать на Украине.
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