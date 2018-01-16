Никита Михалков попал в список лиц, "угрожающих нацбезопасности" Украины

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Сразу несколько российских представителей культуры и шоу-бизнеса попали с список лиц, "угрожающих нацбезопасности" Украины. Среди них режиссер Никита Михалков, певец Дмитрий Фомин, телеведущий Дмитрий Шепелев и музыкант Баста.

"Обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами: Фомин Дмитрий Анатольевич, Шепелев Дмитрий Андреевич, Вакуленко Василий Михайлович, Михалков Никита Сергеевич", – говорится в приказе министра культуры Украины Евгения Нищука, опубликованном на сайте украинского министерства, передает РИА Новости.

Отмечается, что теперь в списке находятся 118 человек, в отношении которых применяются санкции в виде временного запрета на въезд на Украину.

В августе 2015 года министерство культуры Украины обнародовало так называемый "черный список" деятелей культуры. Он был передан в Минкульт сотрудниками СБУ. По мнению его составителей, перечисленные там люди создают угрозу национальной безопасности страны. Среди них Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Сергей Безруков и даже Жерар Депардье. Также в черный список попал и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин. Также въезд был закрыт публицистам: Владимиру Кучеренко и Егору Холмогорову, а также экономисту Михаилу Хазину.

Кроме того, в ноябре 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон, ограничивающий гастроли российских артистов. Согласно документу, организаторы гастролей должны за 30 дней до мероприятия запросить разрешение у СБУ. Иначе им грозит штраф от 50 до 100 минимальных зарплат (это 6,2–14,4 тысячи долларов). СБУ должна в течение 10 дней рассмотреть запрос и дать ответ о том, может ли артист из России выступать на Украине.