Песню "Маленькая страна" Королевой признали экстремистской на Украине

Певица Наташа Королева в эфире программы "Международная пилорама" на НТВ рассказала, почему не может поехать на Украину.
"Да, на 5 лет меня так взяли и "прихлопнули". Кстати, самую первую. Наверное, они не выросли просто на моих песнях", – сказала Королева.
Ведущий программы, режиссер Тигран Кеосаян предположил, что сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) "не понравилась песня "Киевский мальчишка".
"Они решили, что песня "Маленькая страна" призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями – к экстремизму", – отметила певица.
Артистка рассказала, что судится с СБУ в Европейском суде. Кеосаян, в свою очередь, посоветовал Королевой написать песню "Винницкий мальчишка" про президента Украины Петра Порошенко, чтобы исправить ситуацию.
17 января телеведущая Ксения Собчак сообщила, что приехала в Киев. При этом ранее украинский сайт "Миротворец" внес ее в свою базу данных за "сознательное нарушение государственных границ Украины" после поездки в Крым в 2014 году.
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