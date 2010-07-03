Песню "Маленькая страна" Королевой признали экстремистской на Украине

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Певица Наташа Королева в эфире программы "Международная пилорама" на НТВ рассказала, почему не может поехать на Украину.

"Да, на 5 лет меня так взяли и "прихлопнули". Кстати, самую первую. Наверное, они не выросли просто на моих песнях", – сказала Королева.

Ведущий программы, режиссер Тигран Кеосаян предположил, что сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) "не понравилась песня "Киевский мальчишка".

"Они решили, что песня "Маленькая страна" призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями – к экстремизму", – отметила певица.

Артистка рассказала, что судится с СБУ в Европейском суде. Кеосаян, в свою очередь, посоветовал Королевой написать песню "Винницкий мальчишка" про президента Украины Петра Порошенко, чтобы исправить ситуацию.

17 января телеведущая Ксения Собчак сообщила, что приехала в Киев. При этом ранее украинский сайт "Миротворец" внес ее в свою базу данных за "сознательное нарушение государственных границ Украины" после поездки в Крым в 2014 году.