Певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Украинскую певицу Анну Корсун (Maruv) обокрали в киевском международном аэропорту Борисполь.

Исполнительница рассказала в своем Instagram, что инцидент произошел перед вылетом. По словам певицы, неизвестные взломали ее багаж и украли бижутерию, приняв за драгоценности.

При этом Корсун добавила, что подобные инциденты в киевском аэропорту происходят регулярно. Ранее сообщалось, что Maruv собирается поехать в гастрольный тур по России.

25 февраля стало известно, что победившая в финале украинского отбора на "Евровидение-2019" Maruv отказалась от поездки на конкурс.

Она не стала подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) из-за пункта о запрете выступать в России.