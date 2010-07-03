Эксперт прокомментировал гастроли Maruv в России

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) приехала на гастроли в Россию, чтобы "наводить мосты дружбы". Об этом заявил представитель экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, пишут "Дни.ру".
По словам эксперта, исполнительница, которая ранее отказалась выступать за Украину на "Евровидении", сдержала обещание перед российскими поклонниками, "несмотря на нападки недоброжелателей".
Как подчеркнул Манукян, он "всячески за" именно таких артистов. Он даже сравнил Maruv с Саматой Смит, которая "в 80-е годы прошлого века приехала из США в СССР снимать напряжение между странами". Эксперт призвал положить конец вражде между государствами. "Два братских народа не имеют права позволять кучкам неадекватов мешать их отношениям", − подытожил Манукян.
Ранее победительница украинского национального отбора Maruv отказалась от участия в "Евровидении-2019". На родине певицу раскритиковали за намерение отправиться в гастрольный тур по России. Организаторы национального отбора на Украине потребовали от нее подписать контракт на очень жестких условиях. Отказавшись от участия, украинская певица заявила, что все равно будет смотреть "Евровидение" и болеть за российского претендента Сергея Лазарева.
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