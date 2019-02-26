Эксперт оценил отказ певицы Maruv ехать на "Евровидение"

Участником "Евровидения" от Украины может быть только тот артист, который полностью отвечает идеологическим установкам нынешних властей. Такое мнение в беседе с порталом "Дни.ру" высказал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"Если ты не поддерживаешь партию войны, то в твою сторону начинается травля, срыв концертов и в итоге тебя вынуждают покинуть страну, чтобы ты давал свои концерты только за рубежом", – заявил Манукян.
По мнению эксперта, певица Maruv (настоящее имя – Анна Корсун) поступила верно, не подписав "кабальный" контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. "Мои симпатии, безусловно, на стороне Maruv и всех украинцев, которые не сломлены духом. Очевидно, что сегодня лишь небольшая прослойка фашиствующей гопоты диктует миллионам украинцев, как им жить", – заключил эксперт, добавив, что артистку ждут с гастролями по России.
"Евровидение-2019" пройдет в Expo Tel Aviv в Израиле 14, 16 и 18 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны. В это число входят все страны-участницы конкурса предыдущего года, за исключением Болгарии, которая отказалась от участия по финансовым причинам.
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