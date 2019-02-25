"Ощущаю давление": Maruv сделала заявление об участии в "Евровидении"

Украинская исполнительница Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, заявила, что представители общественного телеканала "Перший" оказывают давление на нее и заставляют отказаться от участия в "Евровидении".

"Вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе. Я прошу вашей поддержки, поддержки прессы и независимых журналистов, которые не готовы выполнять чей-то заказ", – говорится в заявлении певицы на странице в Facebook.

Maruv победила на национальном отборе в минувшую субботу, 23 февраля, с композицией Siren Song (Bang!). До этого она неоднократно подвергалась критике политических деятелей страны из-за гастролей по России. Организаторы песенного конкурса сразу после оглашения итогов национального отбора заявили, что ждут Maruv на сцене в Тель-Авиве. Однако украинский вещатель – "Перший" – заявил, что оставляет за собой право заменить артиста и композицию. С артисткой велись переговоры по "некоторым вопросам".

Сама певица заявила, что готова отказаться от выступлений в РФ. По ее словам, ее обязали подписать контракт, согласно которому ей запрещена любая импровизация на сцене (в противном случае ей грозит штраф до двух миллионов гривен). Также ей запрещено общаться с журналистами без согласования, а авторские права на песню, которые принадлежат мировому лейблу Warner Music, нужно передать украинской стороне.

Один из пунктов касается того, что ей нужно четко выполнять любые требования и указания НТКУ. "Теоретически, меня могут заставить плясать на дне рождения у какого-нибудь вице-премьера", – пишет Maruv, заключив, что готова взять на себя все расходы по участию в конкурсе. Ей придется оплатить даже мелкие расходы, в том числе и визу.

"Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию будет представлять Сергей Лазарев. Он попытается взять реванш после 2016 года, когда смог занять лишь третью строчку в финале европейского конкурса песни.