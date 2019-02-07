Как в России отреагировали на участие Сергея Лазарева в "Евровидении–2019"

В пятницу, 8 февраля, стало известно о том, что певец Сергей Лазарев представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение", который в 2019 году пройдет в Тель-Авиве. Жеребьевка стран-участниц определила, что Россия будет выступать во втором полуфинале конкурса 16 мая. Таким образом, Лазарев попытается взять реванш после 2016 года, когда он смог занять лишь третью строчку в финале европейского конкурса песни. Коллеги поддержали Сергея и желают ему победы. Между тем некоторые музыкальные критики усомнились в том, что нужно было отправить на "Евровидение" именно этого кандидата. Подробнее – в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Помимо Лазарева, в "шорт-лист" претендентов от России на песенном конкурсе входили Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Егор Крид, Александр Панайотов, Manizha и Лена Темникова. Сам Сергей отреагировал на свою победу постом в Instagram. "До встречи в Тель-Авиве в мае", – написал артист.

"Целеустремленный пацан"

"Думаю, что Сережа пошел туда осознанно, подготовившись. Ему же ведь не хочется проиграть. У него есть песня, номер. Надо отдать должное, он в этом очень способный человек. Я познакомился с ним поближе на проекте "Ты – супер". Мне он показался целеустремленным пацаном. Желаю Сереже удачи", – так порталу Москва 24 прокомментировал решение отправить Лазарева на "Евровидение" продюсер Виктор Дробыш.

Известно, что продюсером выступления станет Филипп Киркоров. Он заверил болельщиков в своем Instagram, что Лазарев не подведет страну. "Мы открываем очередную страницу "новейшей истории" "Евровидения" for Russia! Надеемся на вашу поддержку, веру и любовь! Пожелайте нам удачи! Dream team – снова вместе! Сережа не подведет!", – написал певец и продюсер.

Суперхит

"Я очень хорошо отношусь к Сереже Лазареву. Он имеет право идти на "Евровидение" и второй, и третий раз. Но я также абсолютно уверен, что ему не следует туда ехать. Он уже стал большим артистом, никому ничего доказывать не нужно. А вдруг займет место ниже, чем в первый раз? Начнутся разговоры. Это риски. Надеюсь, риск будет оправдан", – сказал порталу Москва 24 продюсер Иосиф Пригожин.

По его мнению, в последующие годы можно устраивать голосование, "как на президентских выборах", чтобы были хотя бы пять кандидатов, и россияне вместе определяли бы, кто будет представлять страну.

Пригожин добавил, что сегодняшнее "Евровидение" – рекламная кампания артиста. С точки зрения пиара это логично, но на конкурсе зарабатывают только организаторы. "А для самого состязания это ничего не дает. При этом "Евровидение" не стоит рассматривать как стартовую площадку для продвижения артиста на Западе", – отмечает продюсер.

Он уточнил, что "Евровидение" – конкурс песни. "Но тогда песня-победитель должна звучать по всей Европе. Она должна стать хитом. Условно говоря, туда должны были поехать "Твои глаза", "Часики", "Цвет настроения синий" или "Лабутены". Все эти хиты имеют право и должны туда поехать. Конечно, если есть такая песня у Лазарева – тогда вопросов нет", – подытожил Пригожин.

Кто на новенького?

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Музыкальный критик Сергей Соседов не верит в то, что Лазарев сможет подняться выше третьего места, которое занял в 2016 году. По его словам, в последнее время "Евровидение" отличает разнообразие жанров, в которых выступают артисты.

"Мы пока не знаем, с какой песней Сергей будет выступать. Но в 2016 году, когда он выступал в первый раз, у него была невыдающаяся песня. Хорошая, но стандартная, неуникальная. Она была похожа на две трети песен других участников конкурса. Сережа блистал только постановкой. Но ведь "Евровидение" – конкурс песни и артиста, а не постановки", – пояснил музыкальный критик в беседе с порталом Москва 24.

Он также выступил против того, чтобы посылать одних и тех же артистов на конкурс дважды. При этом Соседов добавил, что "в случае с Димой Биланом это было оправдано". "Оба раза его выступления были блистательными. Первый раз его засудили, и дали только второе место, хотя он явно был выше всех, а победу отдали ужасным "Лорди". Во второй раз Дима получил заслуженное первое место", – пояснил Соседов.

По мнению музыкального критика, Лазарев вряд ли сможет выступить на том же уровне, что и Дима Билан. Соседов предположил, что в лучшем случае артист попадет в первую пятерку, "если песня будет хорошая".

"Неужели в такой огромной стране, как Россия, нет других исполнителей? Почему мы должны посылать одних и тех же без конца? Я бы в этом году послал Шнурова, как ответ на прошлогоднее яркое и эксцентричное выступление израильтянки. Не имеет никакого значения, какое место он занял бы на конкурсе. Шнуров наш, российский, с нашей ментальностью. В этом его своеобразие и непохожесть. Это был бы праздничный фейерверк на "Евровидении"", – заключил музыкальный эксперт.

Россия на "Евровидении"

Бурановские бабушки. Фото: ТАСС/Александра Мудрац

"Евровидение" – конкурс эстрадной песни среди стран-участниц Европейского вещательного союза. Каждое государство представлено одним артистом, который исполняет трехминутную песню, предпочтительно на английском языке. По итогам голосования зрителей и жюри определяется победитель состязания. А страна, от которой он выступал, получает право принять у себя "Евровидение" в следующем году.

Россия участвует в конкурсе с 1994 года. При этом практически каждый год на почве "Евровидения" возникают скандалы. Так, в 2006 году, когда Россию на конкурсе представлял Дима Билан, победу, по мнению многих зрителей, несправедливо присудили финской группе "Лорди". К счастью, Билан уже в 2008 году смог взять реванш и завоевать желаемое первое место.

В 2017 году Россию на "Евровидении" в Киеве должна была представить певица Юлия Самойлова, но из-за ухудшения отношений РФ и Украины артистка никуда не поехала. Она все же смогла принять участие в конкурсе в 2018 году, но впервые в истории отечественная певица не прошла в финал конкурса.

В последние годы на "Евровидении" выступают совсем уж колоритные персонажи. Например, в 2014 году Австрию представляла Кончита Вурст – "женщина с бородой" – трансгендер, настоящее имя которого – Томас Нойвирт. Особенно отечественные зрители удивились, когда по результатам он (или она) занял первое место. Также известно, что в 2019 году от Франции на "Евровидении" выступит 19-летний певец-андрогин Билал Хассани.

Кончита Вурст. Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

"Фриков все больше и больше. На мой взгляд, пройдет еще лет 10, и мы – люди с нормальной ориентацией – будем выглядеть там, как фрики. Но это, скорее, глобальная проблема, а не одного "Евровидения". Увы, уже известно, кто в этом году представит Францию", – считает Дробыш.

При этом, по его словам, все же не стоит слишком критиковать "Евровидение", так как "многие страны по-прежнему делают действительно неплохие номера". "Когда я был с "Бурановскими бабушками" ("Евровидение–2012" – М24), была очень сильная шведская певица Лорин, которая вырвала победу", – заключил продюсер.