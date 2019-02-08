Сергей Лазарев представит Россию на "Евровидении"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певец Сергей Лазарев будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение", который пройдет в мае в Тель-Авиве, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального вещателя конкурса – ВГТРК.

"Россию на конкурсе "Евровидение–2019" представит певец Сергей Лазарев", – сказал представитель вещателя. Остальные подробности будут анонсированы в программе "Привет, Андрей" на телеканале "Россия 1" 9 февраля в 17:30.

По информации СМИ, продюсером выступления станет Филипп Киркоров, который имеет большой опыт в продюсировании конкурсантов на "Евровидении".

Жеребьевка стран-участниц определила, что выступать Россия будет во втором полуфинале конкурса, который пройдет 16 мая.

Букмекеры уже оценили шансы России на конкурсе, если поедет Лазарев.

Сергей Лазарев уже представлял страну на конкурсе. В 2016 году певец занял третье место: зрительское голосование пророчило артисту победу, но члены жюри поставили невысокие баллы. Лазарев – второй участник, который дважды представляет Россию на международном конкурсе. До него этот путь прошел Дима Билан, занявший второе место в 2006 году и выигравший "Евровидение" в 2008-м.

Видео: Youtube/Eurovision Song Contest

Международный песенный конкурс "Евровидение–2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Право принимать конкурс Израиль завоевал благодаря победе Нетты Барзилай в 2018 году. Напомним, в прошлом году Россию представляла певица Юлия Самойлова с песней I Won’t Break и дошла до полуфинала. Годом ранее она должна была представлять Россию на Украине, которая получила право на проведение конкурса в 2016 году, но СБУ запретила исполнительнице въезд на территорию страны на три года.

Фестиваль транслируется в прямом эфире, от каждой страны участвует один представитель (солист или группа) с песней, длительность которой составляет до трех минут. Победитель определяется посредством голосования телезрителей и жюри.

Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года. Среди артистов, которые стали всемирно известны после конкурса – ABBA, Селин Дион, Dschinghis Khan.

Победитель конкурса привозит в страну не только хрустальный микрофон, но и право провести фестиваль в следующем году.