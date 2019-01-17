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17:40

Букмекеры оценили шансы победы России в "Евровидении"

культура

17:40

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шансы России в 2019 году выиграть "Евровидение" могут вырасти до 30%, если на конкурс поедет певец Сергей Лазарев. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на директора по стратегическому развитию информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров" Алексея Ткачука.

По его словам, букмекеры по секрету сообщают, что выбор Лазарева участником – событие решенное, с вероятностью более чем в 99%.

"Около 30% вероятности есть у победы России на конкурсе, считают компании, которые принимают ставки. По 10% шансов – у Франции и Швеции", – сказал Ткачук, пояснив, что речь идет о предварительных оценках, которые могут изменится ближе к конкурсу.

Он напомнил, что если Лазарев поедет на "Евровидение", он станет вторым участником, который дважды представлял Россию на международном конкурсе. До него этот путь прошел Дима Билан, занявший второе место в 2006 году и выигравший "Евровидение" в 2008-м.

Сведения о том, что Лазарев вновь отправится на конкурс накануне распространили СМИ. При этом представители певца не подтвердили, но и не опровергли его участие.

"Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая 2019 года. В конкурсе примет участие 42 страны, это на одно государство меньше, чем в прошлом году.

Ранее зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов призвал не выбирать иностранца в качестве участника "Евровидения" от России. Примером неудачного выбора участника он назвал выступление украинки Анастасии Приходько в 2009 году.

культура

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