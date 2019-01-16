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20:58

Лазарева назвали основным кандидатом на "Евровидении" от России

культура

20:58

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сергей Лазарев вновь может представить Россию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение".

"Сергей Лазарев является основным претендентом на участие в "Евровидении" от России, но телеканал "Россия 1" рассматривает и другие кандидатуры", – сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Вещатель в этом году вновь отказался от национального отбора и решил самостоятельно определить участника.

В ВГТРК отказались от комментариев и сообщили, что имя участника будет объявлено в конце января.

Лазарев уже выступал от России в Стокгольме в 2016 году. Он покорил европейского зрителя исполнением песни You Are The Only One и сценической постановкой номера. Он стал лидером по результатам зрительского голосования, но в финале он занял третье место, уступив место Дэми Им из Австралии, которое заняла второе место, и ставшей победительницей этого года Джамале с Украины.

Телеканал Москва 24 ранее сообщил, что в списке претендентов на участие оказались бывшая участница группы "Серебро" Елена Темникова, Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Всего в шорт-листе около десяти имен.

"Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве. Первоначально израильская корпорация общественного вещания Kan представила три города-кандидата: Тель-Авив, Иерусалим и Эйлат. Однако, по мнению организаторов, именно Тель-Авив представил самую креативную и привлекательную заявку.

Израиль примет следующее "Евровидение" благодаря победе певицы Нетты Барзилай с песней Toy на конкурсе 2018 года в Лиссабоне. До этого Израиль становился местом проведения "Евровидения" в 1979 и 1999 годах.

культура

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