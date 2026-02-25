Форма поиска по сайту

25 февраля, 11:38

Политика

Депутат Миронов заявил, что ЕГЭ обманывает систему образования

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов раскритиковал единый государственный экзамен (ЕГЭ), назвав его "обманом системы образования", сообщил телеканал "360".

По его мнению, экзамен сдают не самые способные школьники, а самые подготовленные к его системе.

"А сдали бы ЕГЭ такие гениальные двоечники, как, например, Пушкин или Эйнштейн? А Ломоносов прошел бы через этот фильтр? Уверен, что нет", – заявил он.

Миронов также отметил, что система ставит в неравные условия детей из семей с разным достатком: те, чьи родители могут оплатить репетиторов, получают преимущество. При этом многих стобалльников впоследствии отчисляют ко второму-третьему курсу.

Ранее сообщалось, что в число наиболее популярных предметов для сдачи ЕГЭ у выпускников вошли профильная математика, обществознание, информатика, биология и физика.

Уточнялось, что в 2026 году физику сдадут на 24,4% выпускников больше, чем годом ранее. Рост интереса к биологии составил 7,4%, а к информатике – 6%.

Профильный ЕГЭ введут в педвузах России

политика

