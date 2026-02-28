El Deber: самолет ВВС Боливии упал на дорогу в Эль-Альто

Фото: телеграм-канал SHOT

Самолет ВВС Боливии C-130 Hercules упал на шоссе в городе Эль-Альто, свыше десятка автомобилей были уничтожены. Об этом сообщает издание El Deber.

Рядом с местом крушения были обнаружены деньги, которые, предположительно, перевозил самолет. Информации о пострадавших пока не поступало, на место ЧП прибыла пожарная служба.

Ранее истребитель Су-30СМ потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета в Карагандинской области Казахстана. Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни и здоровью летчиков нет.

Еще один инцидент произошел в Турции, где истребитель F-16 рухнул вскоре после вылета с авиабазы. Пилот воздушного судна погиб. Самолет вылетел с 9-й главной авиабазы в Балыкесире. В какой-то момент радиосвязь с истребителем была потеряна.