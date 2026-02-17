Форма поиска по сайту

17 февраля, 17:35

Происшествия

Самолет радиологического контроля США подал аварийный сигнал над Норвегией

Фото: depositphotos/Chalabala

Самолет радиологического контроля ВВС США Boeing WC-135R Constant Phoenix подал аварийный сигнал после выполнения задач над воздушным пространством Норвегии, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса мониторинга полетов Flightradar24.

Отмечается, что Boeing WC-135R Constant Phoenix предназначен для обнаружения и идентификации загрязнений, которые вызваны испытаниями ядерного оружия. Он вылетел из авиабазы ВВС Великобритании в Милденхолле и направился в сторону Норвегии через Северное море.

Через 1,5 часа работы самолет принял курс на возвращение, однако, приблизившись к воздушному пространству Великобритании, экипаж подал код 7700 – аварийная ситуация на борту. Всего самолет провел в воздухе около 5 часов.

Ранее в Шереметьево сел пассажирский Boeing 738 с треснувшим лобовым стеклом. По данным СМИ, экипаж судна сообщил о ЧП на борту во время выполнения рейса из Санкт-Петербурга в Нижнекамск, после чего сразу же принял решение о посадке. Приземление прошло благополучно.

