Автомобиль сбил перебегавших дорогу мать с ребенком в Тюмени

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Тюменской области"

Водитель автомобиля сбил мать с 4-летним ребенком, которые перебегали дорогу в неположенном месте, в Тюмени. Они получили травмы, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Одесской, 31.

"Как пояснил 22-летний водитель, он не заметил пешеходов, внезапно появившихся из-за стоящих автомобилей", – отметила Госавтоинспекция.

Как уточнили в пресс-службе регионального Депздрава, вызов на место ЧП поступил в 09:00 по московскому времени 17 февраля. Прибывшие врачи доставили пострадавших в Областную клиническую больницу № 2. Их состояние оценивается как тяжелое.

Ранее водитель легкового автомобиля сбил 12-летнюю девочку, перебегавшую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора в подмосковном Подольске.

ДТП произошло недалеко от одного из домов, расположенных на улице Ленина микрорайона Климовск. Пострадавшая госпитализирована с травмами.

