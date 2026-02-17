17 февраля, 17:59Происшествия
Автомобиль сбил перебегавших дорогу мать с ребенком в Тюмени
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Тюменской области"
Водитель автомобиля сбил мать с 4-летним ребенком, которые перебегали дорогу в неположенном месте, в Тюмени. Они получили травмы, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, инцидент произошел на улице Одесской, 31.
"Как пояснил 22-летний водитель, он не заметил пешеходов, внезапно появившихся из-за стоящих автомобилей", – отметила Госавтоинспекция.
Как уточнили в пресс-службе регионального Депздрава, вызов на место ЧП поступил в 09:00 по московскому времени 17 февраля. Прибывшие врачи доставили пострадавших в Областную клиническую больницу № 2. Их состояние оценивается как тяжелое.
Ранее водитель легкового автомобиля сбил 12-летнюю девочку, перебегавшую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора в подмосковном Подольске.
ДТП произошло недалеко от одного из домов, расположенных на улице Ленина микрорайона Климовск. Пострадавшая госпитализирована с травмами.
Грузовик насмерть сбил пешехода на северо-востоке Москвы