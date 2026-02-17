Форма поиска по сайту

17 февраля, 19:01

Политика

В отеле InterContinental в Женеве уже проходили переговоры по Украине в 2014 году

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Встреча в Женеве по урегулированию украинского кризиса организована в отеле InterContinental, где в 2014 году проходили четырехсторонние переговоры между Россией, Украиной, США и Евросоюзом по деэскалации вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

Пятизвездочный отель возвели в 1964 году, с того момента он стал самым большим гостиничным комплексом в Женеве. Там предусмотрено 333 номера, включая 56 люксовых вариантов и 16 конференц-залов. За прошедшие 62 года в отеле проходило множество исторических встреч.

В 1973–1978 годы регулярно проходили консультации по ближневосточному конфликту, в том числе встречи глав внешнеполитических ведомств СССР и США Андрея Громыко и Генри Киссинджера. В 1985 году там впервые встретились генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган, которые обсуждали вопросы сокращения ядерных вооружений.

В 2009 году в InterContinental в первый раз встретились министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Хиллари Клинтон. Тогда она подарила главе МИД кнопку в честь символической перезагрузки отношений между Москвой и Вашингтоном, но по ошибке на ней написали "перегрузка".

Помимо политиков и дипломатов, в отеле в разное время останавливались киноактриса Софи Лорен, кинопродюссер Карло Понти и британская принцесса Диана.

Трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины стартовали в Женеве 17 февраля. Они пройдут в закрытом режиме и продолжатся 18-го числа. В ходе консультаций Москва, Киев и Вашингтон обсудят основные вопросы урегулирования, включая территории и возможное энергетическое перемирие.

Российская делегация прибыла в Швейцарию для переговоров по Украине

