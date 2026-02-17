Столичный Роспотребнадзор расследует случаи сальмонеллеза из-за пельменей

Фото: depositphotos/myviewpoint

Столичное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование из-за случаев сальмонеллеза после употребления пельменей из магазина "ВкусВилл", сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что врачи в Москве спасли мальчиков 10 и 15 лет, которые заболели сальмонеллезом после употребления пельменей. Подростки несколько дней находились в критическом состоянии.

В ведомстве подчеркнули, что начали проверку после поступления информации из автоматизированной информационной системы регистрации и учета инфекционных болезней (ОРУИБ). Отмечается, что пельмени были изготовлены 27 января 2026 года.

"Незамедлительно начато эпидемиологическое расследование с отбором проб пищевой продукции для лабораторного исследования в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", – указано в сообщении.

Кроме того, юридическому лицу АО "ВкусВилл" выдано предписание о приостановке реализации партий пищевой продукции "Пельмени ТМ "ВкусВилл", изготовителем которых является ООО "Гурман".

О начале внепланового аудита в связи с данным инцидентом также сообщала пресс-служба сети супермаркетов. После того как родители направили магазину претензию, им вернули деньги и пообещали провести проверку. Кроме того, компания предложила им подарочную корзину и пообещала возместить затраты на лечение.

