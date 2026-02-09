В "Тануки" приступили к проверке из-за сообщений о живом таракане в еде

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Ресторан "Тануки" проводит внутреннее расследование в связи с сообщениями о живом таракане в ролле с креветкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу заведения.

"Мы проводим внутреннее расследование возможного инцидента, так как этот сет был в доставке в прошлом году и давно уже не доступен для заказа. Мы проверим фотоматериалы на их подлинность", – говорится в сообщении.

Представители "Тануки" добавили, что, учитывая кризисное положение некоторых конкурентов, многие фото и видео выглядят как "заказной материал". По данным пресс-службы, ранее у ресторана уже случались прецеденты с фейковыми отзывами, сгенерированными искусственным интеллектом.

"К сожалению, недобросовестные пользователи используют эти методы для получения компенсаций, а конкуренты – для попыток выбить сеть из строя в преддверии праздников и высокого сезона", – указали представители сети.

Информация о насекомом в еде ранее появилась в телеграм-канале "SHOT ПРОВЕРКА". По данным СМИ, речь идет о ресторане на улице Щербаковской, доме 50. Оттуда пострадавшие москвичи заказали сет роллов, в котором им попался живой таракан. В связи с этим они направили в "Тануки" претензию, где пообещали разобраться в ситуации.

Отмечалось, что на насекомых регулярно жалуются и посетители ресторана – некоторые из них замечали тараканов, ползающих прямо по стенам заведения. Это не единственная проблема "Тануки" – гости рассказывали, что находили в еде волосы, чувствовали запах канализации в зале и получали отравление после обеда в ресторане.

Помимо антисанитарии, в ресторане страдает и качество сервиса. Официанты могут приносить заказы лишь спустя час, доставку некоторым приходится ждать до 2 часов. Однако длительным ожиданием дело ограничивается – по информации СМИ, заказы в "Тануки" часто путают и не докладывают часть позиций.

Несмотря на это, в ресторане сообщили агентству, что заведение регулярно проводит поверки кухонь и залов в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора инициировало эпидемиологическое расследование после появления информации об обнаружении ртути в рыбе, приобретенной в одном из сетевых магазинов Москвы.

Как писали телеграм-каналы, неназванный мужчина приобрел упаковку слабосоленой рыбы и съел половину продукта вместе с женой. Некоторое время спустя супруги обратили внимание на инородные объекты в рыбе и поняли, что это ртуть. Они вызвали спасателей, и те подтвердили небольшое превышение нормы содержания вещества.