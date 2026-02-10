Собянин рассказал о развитии московской противопожарно-спасательной службы

Фото: MAX/"Сергей Собянин. Личный блог"

В числе важнейших задач столичного правительства остается защита города от пожаров и других угроз. Вместе с ростом Москвы развивается и пожарно-спасательный гарнизон, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Столица на постоянной основе ведет строительство новых пожарных депо, осуществляет реконструкцию действующих объектов, а также активно закупает современное оборудование, включая тяжелую и уникальную технику, такую как вертолеты и катера.

В частности, начиная с 2011 года в рамках реализации Адресной инвестиционной программы было возведено 26 зданий для пожарных депо. Их общая площадь превышает 95 тысяч квадратных метров.

В 2025 году были созданы 5 новых пожарно-спасательных отрядов городской противопожарной службы: в районах Бекасово, Филимонковском, Щербинка, Коммунарка, а также на территории полуострова ЗИЛ в Даниловском районе.

Пожарно-спасательный отряд № 219, расположенный на полуострове ЗИЛ, разместился в трехэтажном здании. В нем оборудован гараж для размещения 4 пожарных автомобилей, а на прилегающей территории организованы 2 въезда и парковка на 10 машино-мест.

В самом здании находятся учебные классы, восстановительный центр с комнатой для психологической разгрузки, служебные кабинеты, комнаты для отдыха и приема пищи сотрудников, тренажерный зал, пункт связи, а также помещения для хранения и обслуживания пожарной техники.

Для тренировок личного состава на территории построена специальная башня со скалодромом, обустроена спортивная площадка и установлены учебные пожарные гидранты.

В районе Коммунарка было построено пожарное депо, рассчитанное на работу 144 специалистов пожарно-спасательного отряда № 322.

Кроме обычных помещений, на его территории размещен учебно-тренировочный комплекс "Теплодымокамера", предназначенный для отработки действий в условиях среды, непригодной для дыхания, а также смонтирована усложненная полоса препятствий. Этот комплекс позволяет проводить тренировки в условиях, максимально приближенных к реальным.

Уточняется, что в течение следующих 2 лет планируется строительство еще 2 новых объектов: в промышленной зоне "Руднево" в районе Косино-Ухтомском и в Богородском.

Параллельно, начиная с 2011 года, была выполнена реконструкция и капитальный ремонт 30 зданий пожарных депо, 3 из которых были обновлены в прошлом году.

Работы проводятся с обязательным учетом специфики деятельности подразделений МЧС: при планировании ориентируются не только на нормативные требования, но и обязательно принимают во внимание потребности сотрудников конкретных отрядов. В ходе работ выполняется перепланировка помещений, оборудуются спортивные залы, комнаты для приема пищи и отдыха, а также благоустраиваются прилегающие территории.

Например, в Щербинке была модернизирована пожарная часть № 36 по адресу улица Южная, дом 4. Это подразделение отвечает современным требованиям: в нем обустроены комфортные комнаты отдыха для личного состава и благоустроена прилегающая территория. По просьбам самих пожарных были специально оборудованы помещения для просушки обмундирования, где установлены шкафы-сушилки.

Также преобразилась и пожарная часть № 52 по адресу улица Фруктовая, дом 24, которая уже более 90 лет обеспечивает безопасность жителей Зюзина и других прилегающих районов.

Помещения этой части были оснащены новыми инженерными системами: противопожарной сигнализацией, системами оповещения, контроля и управления доступом, а также системами электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения, что позволяет обеспечить оптимальное функционирование учреждения.

Пожарная часть № 10, расположенная по адресу 3-й Колобовский переулок, дом 8, строение 4 в Тверском районе, после проведенного ремонта получила помещения улучшенной планировки: дежурные и административные кабинеты, раздевалки и душевые, комнаты для приема пищи и отдыха. Последние позволяют создать для сотрудников домашнюю и дружественную атмосферу.

Ремонтные работы продолжаются и в текущем году. В районе Коньково завершается обновление пожарной части № 56. Сейчас там идет отладка функционирования новых инженерных систем.

Еще один объект – пожарно-спасательная часть № 3 в Савеловском районе – в настоящее время находится в процессе ремонта. Это здание было построено более 100 лет назад. За свою историю оно неоднократно модернизировалось: конюшни были заменены гаражами, а в каланче было установлено оборудование для сушки пожарных рукавов.

Чтобы пожарные могли чувствовать себя как дома во время отдыха и проходить профессиональную подготовку в комфортных и безопасных условиях, в ходе работ будет выполнен ремонт фасада и кровли, а также произведена полная внутренняя отделка всех помещений в строгом соответствии с их функциональным назначением.

Кроме того, в 3 пожарных частях запланировано начало работ в текущем году с завершением в 2027 году: в Северном Тушине – в части № 39, в Перове – в части № 5 и в Печатниках – в части № 49.

Вместе с тем на вооружении столичных пожарных находится новейшее и высокоэффективное оборудование. За последние 15 лет для столичного спасательного гарнизона было закуплено более 780 единиц техники и свыше 151 тысячи единиц аварийно-спасательного оборудования и пожарно-технического вооружения.

Также в 2025 году было приобретено 70 единиц основной и специальной техники, в том числе автоцистерны, автолестницы, аварийно-спасательные автомобили и подвижной пункт управления. Пожарные получили 75 единиц вспомогательной техники, в числе которой, например, снегоболотоход и вертолет КА-32.

Для пожарных и спасателей было закуплено 43 тысячи единиц средств индивидуальной защиты, аварийно-спасательного оборудования и пожарно-технического вооружения.

"Мы продолжим развивать противопожарную службу – строить современные депо, модернизировать существующие объекты и оснащать подразделения передовыми технологиями, чтобы и впредь гарантировать высокий уровень защиты москвичей", – поделился Собянин.

Ранее градоначальник рассказал, что в Московский авиационный центр поступил новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС. Он оснащен системой авионики и локации, адаптирован для работы в плотной городской застройке и сложных условиях. По его словам, такие вертолеты применяются при крупных и природных пожарах.