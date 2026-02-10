Форма поиска по сайту

10 февраля, 13:36

Общество

На "Госуслугах" появилась возможность проверить долги у судебных приставов

Фото: ТАСС/Наталья Чернохатова

На портале "Госуслуги" появился сервис, позволяющий проверить наличие исполнительных производств у организаций или других людей. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России.

Теперь пользователи могут узнать:

  • номер, дату и причину возбуждения исполнительного производства;
  • сумму долга;
  • название и адрес отдела судебных приставов;
  • ФИО судебного пристава;
  • причину и дату прекращения или окончания исполнительного производства.

Для проверки физлица необходимо ввести ФИО, дату рождения и регион ведения исполнительного производства. Помимо последнего, для проверки организации понадобятся ее название и адрес.

Благодаря сервису пользователи смогут узнать о задолженностях по алиментам, штрафам, кредитам, налогам и иным обязательствам. Это поможет избежать ареста имущества, ограничений на выезд за рубеж, а также увидеть риски и принять решения по крупным сделкам.

Ранее депутаты фракции "Новые люди" предложили создать на портале "Госуслуги" сервис по отслеживанию платных подписок. По словам парламентариев, при стремительно развивающейся цифровой экономике россияне оформляют большое число подписок на сервисы. Однако про некоторые из них люди забывают, а деньги продолжают списываться.

