Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:44

Политика

Президент Финляндии Стубб заявил о поражении РФ на Украине

Фото: AP Photo/Sergei Grits

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы терпит поражение в рамках украинского конфликта. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Bild.

Во время мероприятия журналист из Украины спросил у Стубба, как "взять ситуацию под контроль" в России.

"Я не буду ничего вам советовать, но я верю, что вы выиграете эту войну – и я говорю это потому, что Путин стратегически проиграл", – утверждает Стубб.

По его мнению, Москва якобы хотела сделать Украину "российской", а также добиться снижения обороноспособности НАТО, однако этого не произошло.

Ранее президент США Дональд Трамп посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому действовать, чтобы не упустить возможность заключить мирное соглашение с Россией. Трамп отметил, что Россия заинтересована в урегулировании конфликта и Зеленскому придется двигаться в сторону заключения сделки.

Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля. В консультациях будут участвовать все стороны, присутствовавшие на предыдущих встречах, – Россия, Украина и США. В этот раз Москву будет представлять помощник президента Владимир Мединский.

Представители России, США и Украины проведут переговоры в Женеве 17 и 18 февраля

Читайте также


политика

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика