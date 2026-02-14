Президент Финляндии Стубб заявил о поражении РФ на Украине

Фото: AP Photo/Sergei Grits

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы терпит поражение в рамках украинского конфликта. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Bild.

Во время мероприятия журналист из Украины спросил у Стубба, как "взять ситуацию под контроль" в России.

"Я не буду ничего вам советовать, но я верю, что вы выиграете эту войну – и я говорю это потому, что Путин стратегически проиграл", – утверждает Стубб.

По его мнению, Москва якобы хотела сделать Украину "российской", а также добиться снижения обороноспособности НАТО, однако этого не произошло.

Ранее президент США Дональд Трамп посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому действовать, чтобы не упустить возможность заключить мирное соглашение с Россией. Трамп отметил, что Россия заинтересована в урегулировании конфликта и Зеленскому придется двигаться в сторону заключения сделки.

Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля. В консультациях будут участвовать все стороны, присутствовавшие на предыдущих встречах, – Россия, Украина и США. В этот раз Москву будет представлять помощник президента Владимир Мединский.