В АТОР назвали стоимость среднего чека на круизы по России

Фото: 123RF.com/strelkov73

Средняя стоимость круизов в России варьируется от 45 до 60 тысяч рублей на человека. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Сергей Ромашкин.

По его словам, спрос среди граждан РФ на круизы увеличивается с каждым годом на 5–7%. Самыми популярными маршрутами являются Москва – Санкт-Петербург, Москва – Ярославль – Нижний Новгород и Москва – Астрахань.

Ранее сообщалось о расширении маршрута "Золотое кольцо" к его 60-летию, которое наступит в 2027 году. Всего в списке будет 49 населенных пунктов. Впервые в перечень войдут города и села Нижегородской и Тверской областей.

Теперь название "Золотое кольцо" будет предполагать линейку туристических продуктов на любой вкус, включая традиционные автобусные экскурсии, 14 специальных автотуров, речные круизы с новыми остановками и железнодорожные туры.

