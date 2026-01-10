Форма поиска по сайту

10 января, 20:49

Маршрут "Золотое кольцо" расширят на 49 населенных пунктов

Фото: телеграм-канал "Правительство России"

Маршрут "Золотое кольцо" расширят на 49 населенных пунктов к его 60-летию, которое наступит в 2027 году. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

По его словам, впервые в маршрут войдут города и села Нижегородской и Тверской областей. Теперь название "Золотое кольцо" будет предполагать линейку туристических продуктов на любой вкус, включая традиционные автобусные экскурсии, 14 специальных автотуров, речные круизы с новыми остановками и железнодорожные туры.

"Расширяя "Золотое кольцо", мы расширяем и палитру впечатлений для туристов. Теперь это целая экосистема путешествий, где можно выбрать и темп, и формат, и сюжет: от паломнического тура по Дивеево до гастрономических выходных в Вятском", – указал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, слова которого приводит ТАСС.

В обновленный маршрут включат Александров, Гороховец и Юрьев-Польский во Владимирской области, Мышкин, Рыбинск и Тутаев в Ярославской области, Гаврилов Посад, Кинешму и Шую в Ивановской области, Галич, Нерехту и Судиславль в Костромской области. В список также попадут села Абрамцево и Гжель в Подмосковье, города Калязин и Кашин в Тверской области, а также Нижний Новгород, Выкса и Городец в Нижегородской области.

Между тем Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями для отдыха на Новый год среди россиян. На столицу пришлось 20,6% всех отельных заказов в России, при этом данный показатель остается неизменным второй год подряд. Санкт-Петербург – на втором месте с долей 16,6%.

Казань с долей бронирования гостиниц 4,4% заняла третье место. На четвертом и пятом – Эстосадок с 4,2% и Адлер с 4,1%.

Новые правила выезда за границу начнут действовать в России с 20 января

