Москва признана лидером по числу достопримечательностей в рейтинге GPCI

Фото: ТАСС/Олег Елков

Москва сохранила лидерство по количеству туристических достопримечательностей в рейтинге самых влиятельных городов мира Global Power City Index (GPCI) за 2025 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Российская столица по указанному показателю опередила Токио, Париж, Лондон и Нью-Йорк, а также вошла в топ-3 мегаполисов по числу проводимых культурных мероприятий. Москва попала в первую десятку городов в категории "культурное взаимодействие".

В этом году столица России заняла первое место по степени простоты использования оплачиваемого отпуска и третье место среди городов с низким уровнем цен, уступив лишь Каиру и Джакарте. Кроме того, Москва оказалась на второй строчке по числу зеленых зон, первую занял Лондон.

Индекс GPCI каждый год публикуется японским фондом Mori Memorial Foundation, который измеряет привлекательность городов по шести критериям: экономика, исследования и разработки, культурное взаимодействие, пригодность для жизни, окружающая среда и доступность. В 2025 году рейтинг составили по 48 крупнейшим городам мира.

За первое полугодие Москву посетили на 10% больше зарубежных туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее количество иностранных гостей достигло 500 тысяч человек. Лидером по числу визитеров стал Китай, на втором месте оказалась Индия, на третьем – Турция.