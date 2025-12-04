Москва стала одним из самых популярных направлений на новогодние каникулы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва стала одним из самых популярных направлений для отдыха в новогодние каникулы среди россиян. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Москва стабильно входит в топ-10 внутрироссийских направлений на новогодние каникулы. Мы видим устойчивый спрос на короткие праздничные туры с экскурсиями и семейные путешествия с посещением елок, театрализованных постановок, интерактивных пространств, парков", – цитирует пресс-служба представителя одного из туроператоров Ольгу Ланскую.

Она отметила, что Москва предлагает туристам насыщенную новогоднюю программу. Они могут посетить тематические ярмарки, музеи, фестивали, катки, пройтись по особым туристическим маршрутам. При этом в городе много отелей в разных ценовых категориях, что позволяет выбрать подходящий под свой бюджет.

Аттестованный гид Алена Ворошилова добавила, что уже несколько лет подряд январские экскурсии по столице начинают бронировать с сентября. Примерно с двадцатых чисел декабря до середины января среди туристов становятся популярны новогодние маршруты. Их водят от Пушкинской площади до Большого театра, а также от Лубянской площади до парка "Зарядье".

По мнению Ворошиловой, новогодние праздники являются отличным поводом посетить экскурсии и для москвичей, так как обычно у них нет времени на то, чтобы увидеть, как преображается город в декабре.

Другой гид Мари Чижова также добавила, что спрос на новогодние экскурсии является одним из самых высоких в году. Популярны прогулки "Новогодние огни и история праздника" по украшенным центральным улицам с рассказом о встрече Нового года, "Тайны зимних усадеб и парков" по ВДНХ, Царицыно и Коломенскому, а также "рождественские" маршруты по Замоскворечью и переулкам, где сохранилась атмосфера дореволюционной Москвы.



Кроме того, туристы активно записываются на экскурсии в Большой театр с посещением балета и вечерние прогулки по Москве-реке, чтобы увидеть украшения, которые создаются в рамках проекта "Зима в Москве".

Традиционный проект "Зима в Москве" стартовал в столице 1 декабря и продлится до 28 февраля 2026 года. Более тысячи мероприятий пройдут на 400 площадках города. Для гостей и жителей столицы приготовили мастер-классы, благотворительные акции, кинопоказы, театральные постановки, экскурсии и дегустации.

Проект объединит людей разного возраста и с разными увлечениями. Прежде всего, он подарит новые эмоции – город будет украшен инсталляциями и арт-объектами. Кроме того, горожан порадуют свыше 10 тысяч вечнозеленых растений. Гости вместе со своими семьями смогут посетить концерты, фестивали, катки, а также сделать много красивых фотографий.