В ГД предложили ускорить получение загранпаспорта за дополнительную плату

Россияне должны получить возможность ускорить получение загранпаспорта за дополнительную плату. С таким предложением к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву обратились депутаты от партии "Новые люди", пишет Агентство "Москва" со ссылкой на соответствующий запрос.

"Это позволит вывести значительные финансовые потоки из тени в бюджет и удовлетворить объективный спрос граждан", – полагают парламентарии.

Депутаты отметили, что процесс оформления данного документа занимает достаточно много времени, несмотря на то, что его получение является одной из самых востребованных государственных услуг. В частности, срок оформления загранпаспорта по месту жительства занимает до 1 месяца, а в иных случаях – до 3 месяцев.

"Возможность ускоренной выдачи документа ограничена лишь узким перечнем экстренных обстоятельств, таких как необходимость срочного лечения или тяжелая болезнь родственника", – говорится в документе.

Кроме того, у россиян регулярно возникают иные ситуации, которые не входят в официальный перечень, например срочная командировка, "горящая путевка" или обнаруженная в последний момент ошибка в документе. В связи с этим граждане оказываются вынуждены обращаться к "серому рынку", отметили депутаты.

Ранее стало известно, что с 1 января россияне смогут по собственному желанию поставить в паспорте новую отметку о номере записи единого федерального информационного регистра. Идентификатор будет представлять собой уникальный номер, который станет персональным ключом гражданина в государственных информационных системах.

Чтобы дистанционно подтвердить свою личность и необходимые для услуги данные, человек сможет просто указать этот номер. Это может пригодиться, к примеру, во время оформления различных пособий и льгот либо при регистрации имущественных прав.

