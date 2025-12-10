Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 17:36

Политика

В ГД предложили ускорить получение загранпаспорта за дополнительную плату

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Евич

Россияне должны получить возможность ускорить получение загранпаспорта за дополнительную плату. С таким предложением к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву обратились депутаты от партии "Новые люди", пишет Агентство "Москва" со ссылкой на соответствующий запрос.

"Это позволит вывести значительные финансовые потоки из тени в бюджет и удовлетворить объективный спрос граждан", – полагают парламентарии.

Депутаты отметили, что процесс оформления данного документа занимает достаточно много времени, несмотря на то, что его получение является одной из самых востребованных государственных услуг. В частности, срок оформления загранпаспорта по месту жительства занимает до 1 месяца, а в иных случаях – до 3 месяцев.

"Возможность ускоренной выдачи документа ограничена лишь узким перечнем экстренных обстоятельств, таких как необходимость срочного лечения или тяжелая болезнь родственника", – говорится в документе.

Кроме того, у россиян регулярно возникают иные ситуации, которые не входят в официальный перечень, например срочная командировка, "горящая путевка" или обнаруженная в последний момент ошибка в документе. В связи с этим граждане оказываются вынуждены обращаться к "серому рынку", отметили депутаты.

Ранее стало известно, что с 1 января россияне смогут по собственному желанию поставить в паспорте новую отметку о номере записи единого федерального информационного регистра. Идентификатор будет представлять собой уникальный номер, который станет персональным ключом гражданина в государственных информационных системах.

Чтобы дистанционно подтвердить свою личность и необходимые для услуги данные, человек сможет просто указать этот номер. Это может пригодиться, к примеру, во время оформления различных пособий и льгот либо при регистрации имущественных прав.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика