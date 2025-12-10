Форма поиска по сайту

10 декабря, 23:17

Происшествия

80 жителей одного из многоквартирных домов в Воронеже эвакуировали после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

80 жителей одного из многоквартирных домов в Воронеже временно эвакуировали после падения обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Причиной эвакуации стало частичное обрушение лестничной клетки на одном из этажей здания. Для жителей дома был организован пункт временного размещения на базе одного из образовательных учреждений.

Также глава региона сообщил, что в результате атаки дронов в одном из административных зданий возник пожар, но он был оперативно ликвидирован. Кроме того, из-за повреждения ЛЭП наблюдаются перебои с электричеством на нескольких улицах города. В ряде домов возможно временное снижение температуры в системе отопления.

До этого Сергей Собянин сообщил о ликвидации пяти БПЛА, которые летели в сторону Москвы в среду, 10 декабря. Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков работают оперативные службы.

