09 декабря, 14:52

Происшествия

15 зданий повреждены в результате атаки БПЛА на Чебоксары

Фото: телеграм-канал Mash

В Чебоксарах 15 зданий, в том числе 10 жилых домов, повреждены после атаки БПЛА, заявил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов.

"До вечера в основном пленкой постараемся закрыть все окна. И планово будут ставить полноценные рамы и стекла", – цитирует его ТАСС.

При этом комиссии уже закончили обследование пострадавших построек, а городские службы убрали придомовые территории. Поэтому жильцов допустили обратно в квартиры. Кроме того, специалисты начали замерять размеры оконных рам, чтобы оперативно восстановить тепловой контур домов.

Также Артамонов отметил, что все пострадавшие от атаки находятся в стабильном состоянии.

Украинские дроны атаковали Чебоксары утром 9 декабря. Из-за ЧП на ряде магистралей города вводились временные ограничения. Общее число пострадавших достигло 14 человек, включая ребенка.

Для жителей организовали пункт временного размещения, в котором работают психологи и медицинские специалисты. В это же время все экстренные службы города работают в усиленном режиме и устраняют последствия ЧП.

происшествия

