Более 200 украинских БПЛА сбили над российскими регионами за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО за ночь сбили 206 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Над Брянской областью, например, было уничтожено 62 дрона, а над Московским регионом – 43 БПЛА, из которых 40 летели на Москву. Еще 28 беспилотников сбили над Краснодарским краем, 18 – над территорией Республики Крым, 12 – над Смоленской областью.

Кроме того, было уничтожено 9 дронов над Калужской областью, 8 – над Белгородской областью, 6 – над Ростовской областью. Также 4 БПЛА было сбито над Ленинградской областью, 3 – над Астраханской областью, 1 – над Республикой Адыгея, а над акваторией Азовского моря уничтожили 12 беспилотников.

Ранее обломки БПЛА обнаружили возле гимназии № 28 в Костроме. Для безопасности людей из ближайших домов эвакуировали. Сотрудники оперативных служб решили ликвидировать обломки дрона непосредственно на территории учебного заведения.

