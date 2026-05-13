Стартовал отборочный этап чемпионата профмастерства "Абилимпикс-2026"

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В Москве начался отборочный этап чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс-2026". Заявки на участие уже подали более 1,5 тысячи москвичей с особенностями здоровья. Среди них – школьники, студенты и взрослые специалисты, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, жители столицы могут освоить востребованные профессии, успешно реализовать себя и найти любимую работу в ведущих компаниях при поддержке города. "Абилимпикс" дает участникам возможности для профессионального роста и трудоустройства. Только в 2025 году предложения о работе получили почти 700 конкурсантов.

Вице-мэр отметила, что мастерство горожан оценят свыше 300 экспертов, в том числе представители крупнейших московских работодателей. Кроме того, компании принимают участие в запуске новых конкурсных компетенций. В 2026 году программа расширена 12 новыми направлениями, соответствующими трендам рынка труда.

В частности, по запросу Московского протезно-ортопедического предприятия для чемпионата разработали компетенцию техник-протезист, для промышленного сектора добавили метрологию и кузовной ремонт. Также появились творческие и сервисные направления, например специалист по социальной реабилитации, художник-оформитель и гид-экскурсовод, рассказала Ракова.

В этом сезоне участники чемпионата будут состязаться в 65 профессиональных компетенциях. В их числе – промышленность, строительство, IT, здравоохранение, образование и другие. Больше всего заявок поступило на соревнования по столярному и слесарному делу, робототехнике, управлению беспилотниками. Также популярны креативные профили – художник-оформитель и флористика.

Отборочный этап "Абилимпикса" пройдет на 20 столичных площадках. По его результатам в следующий этап выйдут по 5 лучших участников в каждой компетенции и возрастной категории. Они выступят в финале столичного чемпионата предстоящей осенью и будут бороться за право представить Москву на национальном уровне.

"Абилимпикс" проходит в городе в 12-й раз. За годы его проведения в состязаниях поучаствовали более 8,5 тысячи москвичей. Ежегодно столичная команда становится лидером в общем медальном зачете среди всех российских регионов.

Ранее Сергей Собянин уточнил, что в Москве развивают инклюзивные практики для комфортной жизни людей с особенностями здоровья. К примеру, в городе работают 16 специализированных школ и 8 реабилитационно-образовательных центров. Кроме того, для граждан создано свыше 60 бесплатных образовательных программ, обучение по которым проходит под запрос конкретных работодателей.