29 апреля, 11:59

Мэр Москвы

Собянин рассказал о программах реабилитации для людей с инвалидностью в Москве

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Ежегодно более 200 тысяч человек проходят реабилитацию в Москве, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, 20% из них посещают специальные курсы комплексной реабилитации в столичных центрах, еще 80% – получают услуги через общественные организации. Последних поддерживает город, выделяя субсидии и заключая госконтракты.

Мэр напомнил, что людям с инвалидностью доступна высокотехнологичная помощь в 10 московских реабилитационных центрах. Там апробируется и внедряется современное оборудование: роботизированные ассистивные технологии, тренажеры с биологической обратной связью, VR-технологии и другое.

Также граждане могут вызвать специалиста на дом – в 2025 году такой услугой воспользовались более 3,3 тысячи москвичей из разных округов. Ее оказывают Московский городской центр реабилитации, Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра", Научно-практический центр медико-социальной реабилитации имени Л. И. Швецовой и другие учреждения.

Более того, для горожан доступны технические средства реабилитации, протезно-ортопедические изделия и абсорбирующее белье, а также социокультурная адаптация, которая помогает реализовать творческий потенциал.

Например, в центре социальной интеграции Дианы Гурцкая ежедневно занимаются порядка 300 человек, также более 3,5 тысячи каждый год принимают участие в разных московских проектах. Среди них – чемпионат профмастерства "Абилимпикс", выступления с эстрадными артистами, постановки спектаклей и мюзиклов, заключил градоначальник.

Вместе с тем в столице развиваются инклюзивные практики для москвичей с особенностями здоровья. В частности, им помогают освоить новую профессию. Для этих целей создано свыше 60 бесплатных образовательных программ, а само обучение проходит под запрос конкретных работодателей.

Собянин: интеграция людей с инвалидностью во все сферы – приоритет города

Читайте также


мэр Москвыобществогород

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

