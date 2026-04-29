Образованные, мотивированные и талантливые люди являются главным активом России, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на просветительском марафоне "Знание. Первые".

В ходе форума одна из участниц мероприятия спросила у главы РФПИ, какая будет роль у России в мире через 10–15 лет. Дмитриев отметил, что страна продолжит играть ключевую роль, так как она обладает четвертой экономикой мира, а также считается мощной державой с самыми крупными запасами ресурсов в мире.

"Но наш второй или даже более важный, самый главный ресурс – это люди", – цитирует Дмитриева РИА Новости.

Глава РФПИ подчеркнул, что именно человеческий и ресурсный капиталы дают очень серьезные возможности двигаться вперед. Кроме того, сотрудничество России со странами Глобального Юга является ее преимуществом.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия стремится к дружбе со всеми народами на земле. Несмотря на сложности, проблемы и трагедии "сегодняшнего дня", от страны будут исходить импульсы, которые объединят государства вокруг общих ценностей. Президент отмечал, что без суверенитета невозможно защищать свои фундаментальные интересы.

