14 апреля, 15:59

Блогер Боня предложила создать платформу для связи россиян с Путиным

Фото: kremlin.ru

Блогер Виктория Боня предложила создать платформу для прямой связи россиян с Владимиром Путиным, заявив, что до главы государства могут "неправильно доносить информацию". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ее видеообращение в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

В своей речи блогер обратила внимание на ситуацию с наводнением в Дагестане, проект постановления кабмина о порядке предоставления разрешений на добычу краснокнижных животных и изъятие домашнего скота. Также Боня отметила блокировку мессенджеров и ограничения в работе интернета.

"Я считаю, что нужно создать какую-то платформу, где люди будут на самом деле писать вам (Путину. – Прим. ред.) напрямую о том, что у них происходит. И вы должны знать, что происходит", – сказала она.

Блогер подчеркнула, что граждане страдают, а российскому лидеру "делают докладики, которые не соответствуют действительности". На фоне этого она потребовала "пробить стену", которая, как считает Боня, появилась между россиянами и президентом.

Ранее аналитический центр ВЦИОМ провел опрос, по результатам которого 73,8% россиян доверяют Путину. Опрос состоялся с 30 марта по 5 апреля 2026 года. Согласно результатам исследования, около 67,8% опрошенных положительно высказались о деятельности главы государства.

