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06 июня, 09:44

Транспорт

Ряд улиц в центре Москвы будут временно закрыты для движения транспорта 7 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ряд улиц в центре Москвы будут временно закрыты для движения транспорта 7 июня, сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы.

Например, в период с 03:00 до 14:00 нельзя будет проехать по Цветному бульвару от Малого Сухаревского переулка до Садовой-Самотечной улицы в сторону области. Кроме того, в период с 06:00 до 14:00 будет ограничено движение на Олимпийском проспекте от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова в направлении области.

С 07:00 до 13:00 будет закрыт Олимпийский проспект от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону центра, а также:

  • Олимпийский проспект от улицы Дурова до Трифоновской улицы;
  • улица Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади;
  • Делегатскую улица от улицы Дурова до Самотечной улицы;
  • боковой проезд внешней стороны Самотечной эстакады в районе пересечения с Олимпийским проспектом.

Помимо этого, нельзя будет проехать по Цветному бульвару на двух участках, а именно: от Садовой-Самотечной улицы до Трубной площади при движении в сторону центра и от Трубной площади до Малого Сухаревского переулка. Ограничение будет действовать с 07:00 и продлится до 14:00.

Также с 00:01 7 июня будет запрещена парковка на всех перекрытых участках. В связи с ограничениями движения водителям рекомендуется заранее планировать маршрут, а для поездок в центр города использовать метро.

Данные меры вводятся из-за проведения Красочного забега – участники должны будут преодолеть 5 километров от спорткомплекса "Олимпийский" до Цветного бульвара в районе Трубной площади. На маршруте организуют несколько специальных зон, где бегунов будут осыпать красками. При этом время фиксироваться не будет, а судьи определят только первую тройку мужчин и женщин.

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