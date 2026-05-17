17 мая, 10:32

Инклюзивный забег пройдет на ВДНХ 20 июня

Фото: пресс-служба ВДНХ

Благотворительный фонд "Изменим мир вместе" организует забег для москвичей и членов участников Великой Отечественной войны и спецоперации на ВДНХ 20 июня. Все вырученные средства будут направлены на поддержку детских домов, создание спортивной инклюзивной инфраструктуры и организацию шахматных клубов в Запорожской области, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Забег пройдет в рамках проекта "Эстафета памяти". Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби, 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Участники выйдут на дистанции 1, 3, 5 и 10 километров в футболках с портретами ветеранов ВОВ, участников СВО или героев труда.

Также каждый желающий может рассказать о своем герое на камеру и разместить ролик на странице проекта в соцсетях.

Ранее сообщалось, что юбилейный, 10-й полумарафон "Забег.РФ" состоится в Москве 23 мая. В мероприятии примут участие около 50 тысяч человек. Им предлагается 4 дистанции – 1, 5, 10 или 21,1 километра.

Также в этом году впервые пройдет Кубок медиа. Это турнир для представителей СМИ и блогеров. Проверят свои силы более 60 сотрудников главных российских медиа.

спортгород

