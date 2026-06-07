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Хозяйственная постройка загорелась на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Инцидент произошел на территории объекта, который расположен на Волоколамском шоссе. В настоящее время возгорание локализовано. Однако огнеборцы продолжают работы по полной ликвидации пламени.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее кровля жилого дома загорелась на площади 2 тысячи квадратных метров в Нефтекамске. Тушение осложняла конструкция здания. Кроме того, высокая пожарная нагрузка способствовала распространению огня и дыма.

Спустя время пожар был локализован. В полном тушении пожара были задействованы около 50 человек и 17 единиц техники. Было спасено 15 человек, из которых пятеро дети. Всего были эвакуированы 69 человек, включая семь несовершеннолетних. В результате случившегося никто не пострадал.

