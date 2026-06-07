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07 июня, 12:33

Спорт

Ночной забег пройдет в рамках проекта "Лето в Москве" 20 июня

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Ночной забег пройдет в столице в рамках проекта "Лето в Москве" 20 июня. Об этом сообщает сайт мэра и правительства города.

Участникам забега предстоит пробежать 10 километров. В этом году для них оборудовали новую трассу, которая пройдет по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской и Бережковской набережным, а также по улице Косыгина. Завершится маршрут возле Университетской площади.

Начало запланировано на 22:00. Старт намечен от Краснопресненской набережной. Участников забега распределят по 10 кластерам в зависимости от уровня подготовки. Лимит времени на прохождение дистанции составит 90 минут.

Все те, кто доберутся до финиша, получат памятную медаль. Награждение победителей и призеров забега состоится в 23:10.

Для участия в забеге нужно зарегистрироваться на сайте. Стартовый номер и подарочный пакет можно получить 18 июня с 15:00 до 20:00, 19 июня с 11:00 до 20:00 и 20 июня с 11:00 до 18:00 в малом футбольном манеже, который расположен на улице Большая Черкизовская, возле спорткомплекса "РЖД Арена".

Участников попросили в день забега приезжать заранее. Также их призвали использовать метро и Московское центральное кольцо для перемещений.

7 июня в столице проходит традиционный Красочный забег в рамках проекта "Лето в Москве" при поддержке департамента спорта. Участникам предстоит преодолеть 5 километров от спорткомплекса "Олимпийский" на Олимпийском проспекте до Цветного бульвара у Трубной площади.

На дистанции организуют несколько зон, где бегунов будут осыпать красками. К участию приглашают спортсменов-любителей старше 14 лет. Время всех участников фиксироваться не будет, судьи определят только первую тройку мужчин и женщин, которые и получат награды.

Движение в центре Москвы ограничили из-за "Красочного забега"

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Сюжет: Лето в Москве
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