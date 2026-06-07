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07 июня, 15:54

Происшествия

Под Иркутском перевернулся катер с двумя людьми

Фото: МАХ/"Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации"

Катер с двумя людьми перевернулся в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 5 июня 2026 года в акватории Усть-Илимского водохранилища, который расположен неподалеку от поселка Ершово. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Его ход и результаты поставлены прокуратурой на контроль.

Также ведомство проводит проверку соблюдения закона о безопасности плавания и выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, после опрокидывания моторной лодки в районе Красногорска. Инцидент произошел вечером 3 мая в акватории Москвы-реки.

По данным следствия, лодка, в которой находились 10 пассажиров и управлявший ей мужчина, перевернулась при повороте – последний не справился с управлением и допустил опрокидывание судна. В результате все находившиеся на борту, в том числе семеро несовершеннолетних, выпали в воду. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Согласно одной из версий, лодка опрокинулась из-за нарушения пассажировместимости, так как максимальное допустимое количество пассажиров на борту подобных судов составляет 4 человека. Кроме того, пассажиры находились на судне без спасательных жилетов. Сама лодка была взята в аренду в сервисе проката.

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