Перевернувшаяся на Байкале аэролодка с туристами не имела лицензии

Фото: МАХ/"Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"

Аэролодка "Север-750", перевернувшаяся на Байкале, не имела лицензии на перевозку пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

При этом, по предварительным данным, судно на момент аварии было исправно, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Уточняется, что среди погибших – капитан лодки.

По поводу произошедшей трагедии уже высказался глава Бурятии Алексей Цыденов. Он принес соболезнования родным и близким погибших, а также добавил, что власти примут все меры по оказанию поддержки.

"Примем самые жесткие меры по контролю за всеми видами услуг, которые оказывают туристам. Поручил <...> обеспечить взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами по проверке всех туристических объектов по вопросам организации безопасности", – написал Цыденов на своей странице в MAX.

Инцидент произошел во вторник, 19 мая. Аэролодка опрокинулась в районе скалы Черепаха, примерно в 30 метрах от берега. Всего на момент ЧП на судне находились 18 человек, 13 из которых удалось спасти из воды, включая одного ребенка. При этом одна женщина получила рваную рану ноги, она госпитализирована.

Еще 5 человек погибли. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным СМИ, возможной причиной опрокидывания катера стало превышение допустимого числа пассажиров, так как данная модель рассчитана на перевозку не более 10 человек.

