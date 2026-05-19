Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 14:46

Происшествия

Перевернувшаяся на Байкале аэролодка с туристами не имела лицензии

Фото: МАХ/"Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"

Аэролодка "Север-750", перевернувшаяся на Байкале, не имела лицензии на перевозку пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

При этом, по предварительным данным, судно на момент аварии было исправно, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Уточняется, что среди погибших – капитан лодки.

По поводу произошедшей трагедии уже высказался глава Бурятии Алексей Цыденов. Он принес соболезнования родным и близким погибших, а также добавил, что власти примут все меры по оказанию поддержки.

"Примем самые жесткие меры по контролю за всеми видами услуг, которые оказывают туристам. Поручил <...> обеспечить взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами по проверке всех туристических объектов по вопросам организации безопасности", – написал Цыденов на своей странице в MAX.

Инцидент произошел во вторник, 19 мая. Аэролодка опрокинулась в районе скалы Черепаха, примерно в 30 метрах от берега. Всего на момент ЧП на судне находились 18 человек, 13 из которых удалось спасти из воды, включая одного ребенка. При этом одна женщина получила рваную рану ноги, она госпитализирована.

Еще 5 человек погибли. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным СМИ, возможной причиной опрокидывания катера стало превышение допустимого числа пассажиров, так как данная модель рассчитана на перевозку не более 10 человек.

Читайте также


Сюжет: Гибель туристов на Байкале
происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика