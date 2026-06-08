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08 июня, 14:23

Политика

ЕС впервые ввел санкции против Ирана за угрозы судоходству

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Европейский союз в первый раз применил санкции против иранских организаций и физических лиц, которые связаны с перекрытием Ормузского пролива. Такое заявление сделала глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

По ее словам, европейские министры назвали неприемлемыми действия иранской стороны по закрытию Ормузского пролива.

"Таким образом, ЕС впервые применил режим санкций против свободы судоходства и будет применять его и впредь", – сказала она во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны Евросоюза на Кипре.

Каллас подчеркнула, что возобновление боевых действий на Ближнем Востоке повлечет за собой серьезные последствия. Она призвала стороны вернуться к переговорам.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в феврале 2026 года. Тогда США и Израиль нанесли удары по Ирану. Тот в ответ атаковал американские базы в регионе и еврейское государство. Иранские власти в связи со сложившейся ситуацией заявили о приостановке судоходства в Ормузском проливе.

В апреле удалось добиться прекращения огня между сторонами. Иран в рамках соглашения о временном перемирии пообещал обеспечить безопасный проход судов. Во второй половине апреля Тегеран объявил о возобновлении полноценного движения, но почти сразу это решение было отменено.

Накануне, 7 июня, Иран и Израиль после двухмесячного затишья возобновили военные действия. ЦАХАЛ атаковала Ливан. Иранские силы ударили по израильской территории, в ответ были поражены военные объекты Тегерана.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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