Посольство РФ в Тель-Авиве рекомендовало гражданам воздержаться от посещения Израиля

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Гражданам России рекомендуется воздержаться от посещения Израиля до прояснения ситуации в государстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Тель-Авиве.

В это же время российская дипмиссия не располагает сведениями о гражданах РФ, которые могли бы пострадать в Израиле от ракетных ударов Ирана. При этом дипломаты отслеживают ситуацию и находятся в тесном контакте с представителями израильских властей.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в феврале 2026 года. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и базы США в регионе. Также к ударам по Израилю присоединилось ливанское движение "Хезболла", что вызвало ответные действия со стороны Тель-Авива.

Израиль и Ливан несколько раз соглашались на временное прекращение огня, но каждый раз боевые действия разгорались вновь. Уже 7 июня в ответ на очередные обстрелы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Ливан. Из-за этого Иран нанес ракетные удары по Израилю, а израильские истребители, в свою очередь, атаковали военные объекты Тегерана.

На этом фоне президент США Дональд Трамп призвал обе стороны прекратить обмен ударами.

