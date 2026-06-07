Трамп заявил, что США заберут иранский уран независимо от исхода переговоров

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Глава Белого дома Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC, что американская сторона заберет уран у Ирана независимо от исхода переговоров с Исламской Республикой.

По его словам, если сделка с Ираном будет заключена, то в этом случае Вашингтон окажется в дружеских отношениях с Тегераном. Однако в случае, если этого не случится, тогда Трамп пригрозил "жестким разносом" с помощью военных методов.

Президент США также подтвердил свое намерение ликвидировать запасы обогащенного урана после извлечения данного ресурса территории Ирана. Он подчеркнул, что внимательно следит с помощью космических аппаратов за попытками забрать ядерный материал в обход Вашингтона.

"У нас есть камеры, наведенные на ядерные объекты Ирана. Если бы кто-то туда отправился, если бы вы пошли туда, то я смог бы прочитать ваше имя на нагрудном значке", – добавил американский лидер, указав, что знает, где находится весь запас ядерного материала Исламской Республики.

Кроме того, он исключил разморозку иранских активов и снятие санкций до заключения соглашения с Тегераном. Глава Белого дома допустил, что эти действия последуют лишь после достижения сделки и при условии, что Исламская Республика проделает "хорошую работу".

Помимо этого, Трамп считает, что своей операцией против Ирана оказывает "услугу миру", в том числе США. Он назвал Исламскую Республику могущественной и очень опасной страной. При этом американский лидер считает, что конфликт с Тегераном не является бесконечной войной.

"Мы занимаемся этим уже три месяца, причем значительная часть этого времени проходила в формате довольно хорошего прекращения огня", – напомнил президент США, добавив, что не любит "бесконечные войны".

Трамп также подчеркнул, что не давал американцам гарантий не начинать новых войн. По его словам, именно для боевых действий он и сформировал "сильнейшие вооруженные силы в мире". В контексте этого он не исключил использования американских наземных сил в конфликте с Ираном. Однако, по его словам, подобное развитие событий является маловероятным.

Кроме того, глава Белого дома считает, что примерно 50 тысяч американских военных, переброшенных на Ближний Восток, "не находятся в опасности". По его словам, сохранять присутствие в регионе для Вашингтона "стоит очень немного". Несмотря на это, американский лидер заявил, что вооруженные силы будут находиться там до того момента, пока ситуация вокруг Ирана не разрешится.

Помимо этого, Трамп выразил готовность к прямым переговорам с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи в случае его заинтересованности в этом. При этом, по его словам, до этого момента у них не было диалога. Несмотря на это, американский лидер указал на "определенную храбрость" Хаменеи.

Президент США также отказался сообщать, известно ли ему местонахождение верховного лидера Исламской Республики. Однако он заявил, что с высокой вероятностью знает, где находится Хаменеи.

Американский лидер добавил, что США и Иран очень близки к заключению соглашения. Однако открытыми остаются несколько вопросов. При этом, по его словам, он не требует включения Ливана в возможное краткосрочное соглашение по Исламской Республике.

В контексте этой темы Трамп рассказал, что не согласен с израильским премьером Биньямином Нетаньяху по ряду аспектов.

"Я хотел бы, чтобы у Ливана была лучшая жизнь. Я хотел бы видеть более точечную атаку по "Хезболлах". Думаю, она должна быть более точечной, и мы можем помочь им с этим или можем рекомендовать Сирию", – отметил глава Белого дома.

При этом он указал, что хорошо ладит с израильским премьером.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

Трамп сообщал, что США и Иран могут окончательно согласовать меморандум о взаимопонимании на следующей неделе. По данным СМИ, в проект соглашения входит продление режима прекращения огня на 60 дней. Документ будет действовать указанный срок и может быть продлен по взаимному согласию.

Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, а Исламская Республика согласится очистить его от мин. Кроме того, США и Иран якобы договорились возобновить работу пролива в полном объеме за 30 дней в рамках предварительной сделки, которая также предусматривает перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок.

Помимо этого, Трамп выразил надежду, что Израиль и ливанское шиитское движение "Хезболла" навсегда прекратят огонь после нынешней эскалации.

