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04 июня, 22:08

Политика

Путин назвал создание Палестинского государства решением кризиса на Ближнем Востоке

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал создание Палестинского государства решением конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, президент РФ назвал Египет одним из приоритетных партнеров РФ на Ближнем Востоке. Он также заявил, что ценит усилия египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси по урегулированию конфликта в ближневосточном регионе.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Иран могут окончательно согласовать меморандум о взаимопонимании на следующей неделе. По его словам, на данный момент стороны еще согласовывают несколько оставшихся вопросов.

По данным СМИ, проект соглашения между Ираном и США включает продление режима прекращения огня на 60 дней. Стороны подпишут "Меморандум о взаимопонимании", который будет действовать указанный срок и может быть продлен по взаимному согласию. Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, а Иран согласится очистить его от мин.

Кроме того, США и Иран якобы договорились возобновить работу Ормузского пролива в полном объеме за 30 дней в рамках предварительной сделки. Она также предусматривает перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок.

Глава Белого дома также выразил надежду, что Израиль и ливанское шиитское движение "Хезболла" навсегда прекратят огонь после нынешней эскалации.

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Сюжеты: ПМЭФ-2026 , Конфликт на Ближнем Востоке
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