Иран нанес ответный удар по военной базе США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес ответный удар по американской военной базе. Об этом говорится в официальном заявлении элитного подразделении иранских вооруженных сил.

В сообщении подчеркивается, что атака стала реакцией на ночной удар армии США по иранскому острову Сирик. Целью стала именно та авиабаза, с которой было совершено нападение на телекоммуникационную вышку в провинции Хормозган.

Ранее Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли удар по иранскому военному объекту, который, согласно заявлениям американской стороны, представлял опасность для сил США и гражданского судоходства в Ормузском проливе.

Помимо этого, в рамках операции американские военнослужащие перехватили и ликвидировали несколько иранских беспилотных летательных аппаратов.