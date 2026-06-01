01 июня, 23:36

Политика

Вучич заявил, что Сербия не отменит безвизовый режим для россиян

Фото: kremlin.ru

Президент Сербии Александр Вучич опроверг планы по отмене безвизового режима с Россией. Об этом он заявил в интервью TV Prva.

"Такое решение не будет принято. Даже если кто-то примет, оно сразу же будет отменено", – подчеркнул сербский лидер.

О том, что Белград рассматривает вопрос введения виз с Москвой, сообщил глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич. По его словам, данное решение стало одним из требований Брюсселя, оно должно быть выполнено к концу 2026 года.

В Кремле в ответ на это заявили, что решения об отмене безвизового режима между странами принимаются на основе взаимности и, как правило, симметричны.

